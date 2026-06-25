España ofrece a Venezuela ayuda de Agencia de Cooperación y Unidad Militar de Emergencia

Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.

Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado al canciller de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.

Albares ha ofrecido además la ayuda de España, a través de la AECID, así como la UME, a propuesta del Ministerio de Defensa.

Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, han indicado las fuentes.