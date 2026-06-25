Eurodiputados cuestionan a Bruselas por el contenido de su reunión con los talibanes

Hasta 25 diputados de diferentes colores políticos se sumaron a la batería de preguntas parlamentarias remitidas a la CE por la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Afganistán, Raquel García Hermida-Van der Walle, a las que ha tenido acceso EFE, después de que los talibanes hayan considerado "exitosas" las reuniones en la capital comunitaria.

La pregunta parlamentaria de la eurodiputada liberal neerlandesa recalca que la reunión se ha producido pese a que el Parlamento Europeo es crítico con los contactos con este régimen y que, aunque la Comisión ha indicado que se trataba de una reunión técnica, los talibanes han dicho que en ella se habló de los servicios consulares para afganos en los países de la UE.

Así, García Hermida-Van der Walle cuestiona cuál era "el papel y mandato precisos" del Ejecutivo comunitario para estas conversaciones, si se mencionó la reanudación de dichos servicios consulares y, si este no fue el caso, si Bruselas planea "distanciarse" de las declaraciones del régimen.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, sostuvo este miércoles en una rueda de prensa que "se trata únicamente de conversaciones operativas sobre cómo repatriar a los delincuentes".

Entre la veintena de firmantes figuran varias diputadas españolas, como Hana Jalloul (PSOE), Estrella Galán (Sumar) u Oihane Agirregoitia (PNV), entre otros.