Felipe VI regresa a México tras siete años en una normalización de la relación bilateral

Más de siete años han pasado desde que el rey estuvo por última vez en México: fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió en Ciudad de México a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador quien, un año después, pidió por carta a la Corona española que se disculpara por los abusos cometidos durante la Conquista.

Las tensiones diplomáticas entre ambos países a raíz de esta carta, que se ahondaron cuando el Gobierno mexicano decidió no invitar al rey a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, en septiembre de 2024, han ido limándose a lo largo de los últimos meses de tal forma que ese encuentro visibilizará este acercamiento.

Y así, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, Felipe VI hará una escala en Ciudad de México este jueves de camino a Guadalajara para asistir al partido del Campeonato Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la noche del jueves hora local.

El encuentro bilateral será en el Palacio Nacional a las 16:45 (hora local) y el rey proseguirá después su viaje a Guadalajara.

La Casa Real ha enmarcado el viaje en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" de España y México, mientras que Sheinbaum le recibirá en su condición de jefe del Estado español: "Como él da un paso, pues lo recibimos aquí", dijo la presidenta mexicana al subrayar que Felipe VI pudo viajar directamente a Guadalajara, donde se disputará el partido de fútbol.

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Ambos países han ido dando pasos en este progresivo acercamiento de tal forma que, en febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al mundial de fútbol con una carta que destacaba que esta competición era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

La Casa Real recibió "con agrado" esa invitación personal al monarca a visitar México en el contexto de "relación fraternal" de amistad entre los dos países. Y en marzo, el monarca reconoció en una exposición en Madrid, sobre 'La mujer en el México indígena', que hubo "mucho abuso" en la conquista de América.

Para Sheinbaum, que viajó a Barcelona el pasado mes de abril para participar en una cumbre de líderes de la izquierda, este gesto fue "un paso muy importante" por parte de España y aunque dijo que "si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance" que vinculó a un reconocimiento de los pueblos originarios.

De la importancia de estos pueblos originarios y de la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonia tiene previsto hablar la presidenta Sheinbaum con el rey de España, que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en este viaje a México.

Un país que fue en 2015 el destino del segundo viaje de Estado de los reyes, el primero fuera de Europa, tras la proclamación de Felipe VI como nuevo monarca.