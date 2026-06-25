Florida cierra el polémico centro migratorio Alligator Alcatraz, tras 21.000 deportaciones

"Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha", declaró DeSantis.

En una conferencia, junto al 'Zar de la frontera' de la Casa Blanca, Tom Homan, el gobernador terminó con la especulación sobre el cierre del centro, que abrió en julio de 2025 tras una visita de Trump, quien buscaba ayuda de los estados para detener a más migrantes para su campaña de deportaciones masivas.

Medios estadounidenses habían reportado desde mayo la eventual clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de un millón de dólares diarios, además de las demandas de grupos ambientalistas y defensores de migrantes que denunciaron opacidad en el manejo del centro, daños y abusos.

No obstante, DeSantis insistió en que el lugar, construido en medio de pantanos habitados por reptiles en el Parque Nacional de los Everglades, siempre se concibió como algo temporal, y que el estado recibirá un reembolso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el presupuesto aprobado por los republicanos en el Congreso federal.

"Estamos orgullosos de estar en esta lucha, pero al mismo tiempo dije desde el principio que esta era una solución de emergencia que sería temporal, que una vez que el DHS tuviera la capacidad para manejar a estos inmigrantes ilegales, particularmente a los inmigrantes ilegales criminales, ellos podrían hacerlo", sostuvo el mandatario estatal.

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Las especulaciones sobre un posible cierre cobraron fuerza después de que el ICE trasladara la semana pasada a los migrantes detenidos a otras instalaciones por el inicio de la temporada de huracanes, aunque el centro fue inaugurado en 2025 cuando ya estaba en marcha la temporada ciclónica.

Alligator Alcatraz se convirtió en emblema de la política migratoria de Trump y Florida, que comenzó a llamar estos centros con nombres populares, como Deportation Depot en el norte del estado, lo que ha permitido al estado procesar un total de más de 30.000 inmigrantes, según DeSantis.

Homan resaltó el liderazgo de Florida, que concentra un 40 % de los arrestos migratorios a nivel nacional bajo los acuerdos '287(g)', que permite a los departamentos de policía locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Antes del anuncio sobre el cierre, el gobierno de Miami-Dade había señalado su intención de que el terreno de Alligator Alcatraz, construido en un antiguo aeropuerto abandonado de propiedad del condado, pase a la gestión del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) dentro de un proyecto de restauración de los Everglades.

"Las personas han estado detenidas allí en condiciones inhumanas sin un debido proceso, mientras ocupan tierras junto a uno de los ecosistemas naturales más preciados del mundo", dijo la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un pronunciamiento.