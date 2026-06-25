Fráncfort sube un 1,03 % impulsada por Bayer y las tecnológicas

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,03 % al cierre, hasta 24.994,83 puntos.

La fuerte recuperación de algunos valores tecnológicos impulsó al alza a la renta variable alemana, como al resto de plazas europeas.

También contribuyeron al alza buenos datos de Estados Unidos: los precios de consumo subieron en mayo un 4,1 % interanual y la economía estadounidense creció en el primer trimestre un 2,1 % respecto al trimestre anterior, más de lo previsto.

Bayer se disparó un 18,7 %, hasta 47 euros, después de que el Tribunal Supremo estadounidense sentenciara que no hace falta etiquetar el glifosato con advertencia por cancerígeno.

Sin embargo, el grupo químico BASF perdió un 1,3 %, hasta 48,28 euros.

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La farmacéutica Merck ganó un 4,9 %, hasta 147 euros, después de anunciar la compra de la compañía estadounidense de biotecnología Bio-Techne por 9.900 millones de euros (11.300 millones de dólares).

El fabricante de chips Infineon ganó un 3,1 %, hasta 82,01 euros, porque los resultados y pronósticos de la estadounidense Micron Technology superaron las expectativas.

La inmobiliaria Vonovia ganó un 3 %, hasta 21,41 euros, tras una recomendación de compra de Deutsche Bank.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care perdió un 3 %, hasta 40,89 euros, tras noticias negativas sobre remuneración de estos servicios en EEUU, mientras el fabricante de software para empresas SAP cayó un 1,9 %, hasta 132,28 euros.