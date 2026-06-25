Francia eleva al máximo nivel la movilización sanitaria ante la ola de calor

En un mensaje en sus redes sociales, el jefe del Gobierno informó de la activación del nivel 3 del plan ORSAN, el máximo escalón de movilización sanitaria previsto por las autoridades francesas para hacer frente a situaciones excepcionales.

"La ola de calor no remite en nuestro país y la presión sobre nuestro sistema sanitario sigue intensificándose", señaló Lecornu, quien explicó que la decisión fue adoptada en coordinación con la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

La activación del plan permitirá, precisó Lecornu, reforzar las plantillas hospitalarias, en particular mediante la movilización de la reserva sanitaria, mejorar la coordinación entre hospitales, médicos de atención primaria, clínicas y centros sociosanitarios, y adaptar la actividad hospitalaria para garantizar la atención de las consecuencias derivadas de las altas temperaturas.

Entre las medidas previstas figura también el aplazamiento selectivo de intervenciones no urgentes cuando sea necesario para liberar recursos asistenciales.

Según Lecornu, el objetivo es garantizar que el sistema sanitario pueda mantener su capacidad de respuesta durante un episodio de calor extremo que se prolonga desde hace días y proteger especialmente a las personas más vulnerables.

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En medio de este episodio extremo, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, afirmó este jueves que la situación en la capital francesa es "bastante crítica" y dijo que se ha producido un "aumento de la mortalidad" por la ola de calor, pero rehusó dar cifras.

Francia experimentó la víspera el día más caluroso jamás registrado en el país, con 30 °C de media y amplias zonas del país en las que se rebasaron los 40 °C, mientras se prepara para vivir este jueves otra jornada que se perfila incluso peor, con 72 de su centenar de departamentos en alerta roja por calor, catorce más que la víspera.

Y también batió el récord de la noche más calurosa con una media de las mínimas 22 °C en la madrugada de este jueves, según Météo-France.