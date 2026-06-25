Fujimori dice que ya piensa en "los próximos 5 años" y apela a la unidad en Perú

En declaraciones a sus seguidores en este distrito, Fujimori aseguró que lo que van a hacer es "que el Estado vuelva a funcionar" y dotar de servicios básicos a los pobladores de barrios como el de Mariátegui, que visitó este jueves.

"Lo que vamos a hacer es recuperar las calles para que podamos salir con tranquilidad, es que nuestros hijos en los colegios reciban un buen desayuno, que tengan sus buzos (uniformes) escolares, que puedan aprender y tener oportunidades", dijo la lideresa del partido Fuerza Popular.

Asimismo, Fujimori agradeció la participación de sus simpatizantes como personeros de su partido en las mesas de votación el pasado 7 de junio en la segunda vuelta electoral, que permitió supervisar la normalidad del sufragio y hacer un conteo de las actas de votación.

"Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica en la que participaron de manera voluntaria para defender la democracia", afirmó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Fujimori añadió que "lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar y trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos. Vamos a hacer obras, a construir escuelas, y vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo del país".

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Cerca de tres semanas después de la votación, el cómputo oficial de votos se encuentra en el 99,87 % del total, pues hay un 0,123 % de actas aún pendientes de resolver las observaciones y apelaciones presentadas por el partido del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que denunció sin pruebas un fraude por presuntas irregularidades en el traslado de los votos de los peruanos en el extranjero.

Hasta ese avance, Fujimori tiene el 50,12 % de votos, frente al 49,87 % de Sánchez, con una ventaja de más de 44.000 sufragios a su favor.

El máximo tribunal electoral indicó este jueves que la proclamación del ganador de la segunda vuelta será el próximo 3 de julio, cuando estima que se concluya con la resolución de las apelaciones y la proclamación previa que realizan los jurados electorales especiales a nivel nacional.