"Es una consecuencia de la ocupación rusa, provocada por la política insensata y estimulada desde el extranjero de las anteriores autoridades georgianas", declaró en rueda de prensa el presidente del Parlamento de Georgia, Shalvá Papuashvili.

El jefe del Legislativo georgiano señaló que "el objetivo del Gobierno de Georgia radica en evitar que la ocupación se convierta en anexión".

Indicó que esto podría suceder "en caso de una escalada en las relaciones entre Georgia y Rusia" y denunció que Tiflis ha sido presionado desde 2022 para que se enfrente a Moscú.

"En Bruselas no hay gente tan loca como para no comprender a qué conduciría una escalada entre Georgia y Rusia", sostuvo, al señalar que "esto daría a Rusia la posibilidad de una anexión" de las regiones separatistas.

Destacó que el Gobierno de Sueño Georgiano, en el poder desde 2022, logro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconociera la ocupación rusa de las separatistas Osetia del Sur y Abjasia, cuya independencia fue reconocida por Rusia tras la guerra de 2008.

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Gaglóyev renunció el pasado martes a su cargo como presidente de la región suroseta y pasó a ser asesor de Putin.

"Apoyé a nuestro líder histórico, Vladímir Putin, y estoy dispuesto a permanecer a su lado. A partir de hoy, me incorporaré a la Administración Presidencial rusa y renunciaré a mi cargo como Presidente de la República de Osetia del Sur", informó en su página web.

El día anterior el Kremlin informó sobre una reunión entre Gaglóyev y Putin, donde supuestamente abordaron la cooperación bilateral.

Sin embargo, la renuncia de Gaglóyev no se mencionó en el informe de la reunión.

Gaglóyev encabezaba Osetia del Sur desde mayo de 2022, cuando derrotó en elecciones al expresidente de la no reconocida república Anatoli Bibílov.

Bibílov había asegurado que después de las elecciones Osetia del Sur tomaría medidas para unificarse a Rusia como la convocatoria de un referéndum.

En agosto de 2008, el entonces presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, envió tropas a Osetia de Sur, que fueron expulsadas por el Ejército ruso en la llamada Guerra de los Cinco Días.

Rusia, de la que la economía suroseta depende casi totalmente para su supervivencia, cuenta con una base militar en ese territorio georgiano.

Actualmente, Osetia del Sur y Abjasia únicamente ha sido reconocidas como Estados soberanos por parte de Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria.