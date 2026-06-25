Guterres felicita a Colombia por unas elecciones pacíficas y pide reforzar la confianza

"(Guterres) acoge con satisfacción la amplia participación de los votantes en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, que reafirma la solidez de la democracia colombiana. Reconoce los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades que hicieron posible un proceso seguro y ordenado", aseguró el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

La declaración de Guterres coincidió con la entrega de la credencial como presidente electo de Colombia a De la Espriella por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El secretario general espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país", añadió el portavoz.

Tras conocer la victoria del ultraderechista el pasado domingo, su rival, el candidato oficialista Ivan Cepeda no aceptó los resultados y presentó reclamaciones contra el conteo electoral.

Sin embargo, este miércoles reconoció la derrota -por menos de un punto porcentual de diferencia- en un acto de "responsabilidad democrática" con el que, según dijo, busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

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Guterres reafirmó la "histórica asociación" de la ONU con Colombia y destacó la disposición de la organización para "colaborar con la administración entrante y con todos los socios" para seguir apostando por promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos.