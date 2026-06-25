Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelan sus vuelos de hoy entre Madrid y Caracas

Iberia ha cancelado el vuelo que debía salir de Madrid hoy a las 13.40 con destino Caracas, Air Europa el que tenía salida programada a las 16.20 y Plus Ultra el de las 13.00, han confirmado a EFE los portavoces de estas compañías.

La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.

Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos; Air Europa tiene cinco: los martes, jueves, viernes, sábado y domingo; y Plus Ultra tres desde Madrid (lunes, jueves y sábado) y uno desde Tenerife los domingos.