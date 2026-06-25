Investigan al comandante de un regimiento ucraniano por muertes de soldados y torturas

La noticia fue confirmada a este medio por la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Una investigación periodística publicada este martes reveló, de acuerdo con entrevistas con soldados y familiares, la muerte de al menos 26 reclutas en centros de entrenamiento del regimiento en los últimos seis meses, así como casos de tortura y malos tratos.

"Si se confirman los hechos constitutivos de delito mencionados en la publicación, quien sea hallado culpable rendirá cuentas de acuerdo con la ley. Además, si se confirman casos de abusos de autoridad por oficiales y de violación de los derechos de los soldados, el alto mando adoptará medidas apropiadas organizativas y de personal", señaló la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones del Estado, así como por una comisión militar presidida por uno de los vicedirectores del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.