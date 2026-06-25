Italia dice a Irán que no participó en la iniciativa militar ni autorizó el uso de bases

"Italia nunca ha participado en ninguna iniciativa militar ni ha autorizado el uso de sus bases para acciones bélicas contra Irán, respetando al pie de la letra los tratados con Estados Unidos", escribió Tajani en su cuenta de la red social X tras mantener una conversación telefónica con Araqchí.

El jefe de la diplomacia italiana reaccionó así a las acusaciones vertidas por Teherán, después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sugiriera en una entrevista en el canal estadounidense Fox News que Washington empleó instalaciones en suelo italiano y un aeropuerto de Rumanía para su ofensiva.

Tras estas declaraciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, acusó a la OTAN de ser "cómplice" de los ataques de Estados Unidos, afirmando que se violó el derecho internacional y que los miembros implicados "deben rendir cuentas".

"Italia y Rumanía son mencionadas explícitamente (...) como participantes en la agresión contra Irán", señaló Baghaei en X.

El portavoz añadió que estos países junto a los demás países europeos "deben explicar a su pueblo y al mundo por qué optaron por colaborar en este acto flagrante de agresión y en la comisión de atrocidades masivas contra el pueblo iraní".

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Por su parte, Tajani explicó que aprovechó el contacto con Araghchi para solicitar que se restablezca la "plena apertura del estrecho de Ormuz" y se facilite el paso de los buques de carga italianos que permanecen bloqueados en la zona.

Asimismo, el ministro italiano destacó que la reapertura de la embajada de su país en Teherán constituye "una clara señal de diálogo", orientada también a la futura reanudación de las relaciones económicas y culturales entre ambas naciones.

Esta nueva aclaración del Ministerio de Exteriores se suma al tajante desmentido emitido ayer por el Ministerio de Defensa italiano, que calificó de "falaz" la reconstrucción de los hechos realizada por Rutte y añadió que Italia solo autoriza vuelos de carácter técnico y logístico contemplados estrictamente en los tratados bilaterales.