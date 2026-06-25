Jueza federal bloquea parte de una orden ejecutiva de Trump para limitar voto por correo

La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, contemplaba que el gobierno federal elaborara un censo de votantes elegibles en cada estado usando datos del Seguro Social y ordenaba al Servicio Postal de Estados Unidos entregar las papeletas por correo solo a quienes figuraran en esa lista.

La jueza Indira Talwani emitió un dictamen que bloquea esas dos provisiones porque "violan inconstitucionalmente la separación de poderes", y prohibió implementarlas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre o en comicios federales previos en los estados denunciantes.

Los denunciantes son fiscales generales que representan a 23 estados, incluyendo los de California, Nueva York e Illinois, así como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en su mayoría del Partido Demócrata, y que hoy celebraron la decisión.

La coalición denunciante había reivindicado que "la administración electoral es un proceso complejo y gestionado por los estados que requiere un amplio planeamiento y preparación, y las exigencias perfiladas en la orden interrumpirían significativamente esos planes, con consecuencias potencialmente desastrosas".

"Está claro que las agencias federales a las que se encargó elaborar Listas de Ciudadanos Confirmados carecen de la capacidad para crear listas completas y precisas de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado", señala Talwani en el documento de 37 páginas.

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También especifica que "tanto el Congreso como el presidente carecen de cualquier papel en relación a la eligibilidad de los votantes".

La fiscal de Nueva York, Letitia James, indicó en un comunicado que el fallo "bloquea partes clave" del decreto que "habrían causado caos para los estados, los funcionarios electorales y los votantes por todo el país", y arremetió contra la "invención de nuevas restricciones al voto mediante orden ejecutiva".

A finales de mayo, otro juez federal en Washington DC rechazó bloquear esta orden en una demanda interpuesta por demócratas y grupos de derechos civiles.

Trump firmó la orden sobre el voto por correo el pasado marzo después de que el proyecto de ley, que tenía su respaldo para reformar el sistema de votación, quedara estancado en el Congreso.

Esta decisión de Trump se enmarca en una campaña más amplia que cuestiona la legitimidad del voto por correo y pretende endurecer las normas de identificación de votantes, pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral masivo.