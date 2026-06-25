Kast habla con Delcy Rodríguez y anuncia envío de ayuda humanitaria y rescate a Venezuela

Santiago de Chile, 25 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, habló este jueves con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle su solidaridad tras los devastadores terremotos que hasta ahora han causado al menos 164 muertos e informó que se está gestionando el envío de ayuda humanitaria y de rescate al país caribeño.