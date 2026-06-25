La Bolsa de París sube un 0,55 % impulsado por los fabricantes de microprocesadores

La plaza francesa terminó la sesión en los 8.431,61 puntos, con 26 valores en verde y 14 en rojo.
Gracias al optimismo generado en el sector de los microprocesadores, STMicroelectronics fue uno de los títulos que más destacó en CAC-40, con una subida del 2,68 %.
La cadena de hoteles Accor y el banco Société Générale también se destacaron en las ganancias, con aumentos del 3,16 % y el 2,84 %, respectivamente, gracias a la bajada de la tensión geopolítica en Oriente Medio.
Por el contrario, cotizaron a la baja la firma tecnológica del sector de la Defensa Thales (-3,06 %), seguida de la empresa de publicidad y relaciones públicas Publicis (-1,70 %) y el fabricante automóvil Renault (-1,50 %).