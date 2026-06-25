La Bolsa española sube un 0,64 % por la recuperación de la confianza en las tecnológicas

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 124,1 puntos, ese 0,64 %, y terminó la jornada bursátil en los 19.513,6 puntos.
En lo que va de año, el IBEX 35 suma el 12,74 % acumulado.
El selectivo español abría con avances ligeros y mantuvo la tendencia positiva durante el transcurso de la sesión, incrementando la subida tras la apertura positiva de Wall Street hasta tocar su máximo diario en los 19.549,3 puntos, para perder posteriormente cierto fuelle, en sintonía con sus homólogos europeos.
De los grandes valores, la energética Repsol sumó el 2 % y lideró los avances de la tabla; el banco BBVA ganó el 1,74 %, como la tercera mayor subida del selectivo; Iberdrola, el 1,47 %, en la quinta posición; Inditex, el 1,33 %, en la sexta; y Banco Santander, el 0,46 %. En negativo, sólo Telefónica bajó, el 0,11 %.