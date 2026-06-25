La Justicia rusa condenó a 107 personas por traición en el primer trimestre del año

Además, los cargos se vuelven cada vez más graves y el 62 % de los condenados fueron declarados culpables simultáneamente de otros delitos, en la mayoría de casos por terrorismo o sabotaje. El 90 % de los sentenciados fueron acusados de alta traición y la edad media en el momento de la sentencia es de 33 años.

Al menos nueve mujeres fueron condenadas por dichos cargos en los primeros meses del año.

El portal subraya que por cada día laborable de enero, febrero y marzo los tribunales rusos condenaron a prisión a dos personas por delitos relacionados con la alta traición, enfrentándose a una pena máxima de hasta cadena perpetua.

Al 37 % de los condenados se les impusieron penas entre los 10 y 14 años de prisión; al 39 % entre 15 y 19 años; al 18 % 20 años o más.

De las más del centenar de personas condenadas en los primeros tres meses del año, 18 residían en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, incluida Crimea. Y, en total, 26 de los sentenciados eran ciudadanos ucranianos. Seis de esas personas están consideradas en Ucrania como desaparecidas.

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En marzo fueron condenadas 48 personas, lo que significa un máximo histórico, según el portal, que advierte de que los procesos judiciales de este tipo se han acelerado a pesar de haber aumentado la carga de trabajo.

En los primeros tres meses de 2026 llegaron 143 casos de traición y espionaje, 18 más que el año anterior, lo que significa un aumento del 14 %.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, el número de condenados por este tipo de delitos contra la seguridad del Estado se cuantifica en más de 1.100 personas. En comparación, entre 1997 y 2021 fueron condenadas 170 personas.

Del total de condenados, alrededor del 31 % tienen ciudadanía ucraniana, pero se ven obligados a obtener pasaportes rusos, lo que permite que sean acusados de alta traición.

Uno de los problemas para investigar estos casos es la opacidad, debido a que los datos sobre delitos contra la seguridad del Estado se ocultan. Los nombres y apellidos de al menos el 69 % de las personas condenadas en el primer trimestre de 2026 se mantuvieron en secreto, aunque sí pueden revelarse posteriormente, señala Primer Departamento.

A finales del año pasado las autoridades rusas bajaron la edad penal por delitos relacionados con el sabotaje y el terrorismo a los 14 años.