La ministra británica de Economía apoya a Burnham como líder

Ante la posibilidad de que, de llegar al poder, Burnham la sustituirá en el cargo, Reeves señaló en declaraciones a los medios que no va a "anticiparse" a las decisiones del próximo jefe del Ejecutivo.

El entorno de Burnham, por ahora el único aspirante a sustituir a Starmer, ha indicado su intención de reemplazar a la actual 'canciller del Exchequer' y ofrecerle en todo caso un puesto inferior en el gabinete.

Reeves, la primera mujer en ocupar el cargo, está muy vinculada al proyecto de Starmer y se le atribuyen decisiones controvertidas como subir la contribución a la seguridad social de las empresas, lo que supuestamente ha afectado al empleo, y eliminar las ayudas energéticas a los jubilados, una medida que después revirtió.

En todo caso, el exalcalde de Mánchester ha asegurado que, si gobierna, respetará sus normas de disciplina fiscal a fin de no alterar a los mercados de deuda, que temen que un Gobierno más intervencionista pueda aumentar el déficit y el endeudamiento público.

Si el exalcalde de Mánchester, de 56 años, se mantiene como el único candidato a reemplazar a Starmer, podría ser proclamado nuevo líder laborista al final del plazo previsto de presentación de candidaturas, el próximo 16 de julio, tras lo cual asumiría la jefatura del Ejecutivo.

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Si hubiera otros contendientes, se celebrarían elecciones internas en el Partido Laborista, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, con el objetivo de tener un sustituto en septiembre.