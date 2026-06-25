La oposición boliviana pide investigar la presunta influencia de Zapatero en el país

El senador de Libre José Ormachea dijo a EFE este jueves que esa bancada solicitará a la presidencia de la Cámara alta "que se abra una comisión especial de investigación sobre el caso Zapatero" por su "resonancia a nivel mundial" y por la mención a Bolivia dentro de esa investigación.

"Es una tarea legislativa que es imperativa, tomando en cuenta que el caso ya ha sobrepasado las dimensiones de Plus Ultra y ya se menciona un posible tráfico de influencias de parte de Rodríguez Zapatero en nuestro país", afirmó.

Ormachea sostuvo que es una "obligación" del Legislativo boliviano indagar "a todos los mencionados en esa investigación" y elaborar un informe que se envíe al Ministerio Público para un proceso en el país y que también "pueda colaborar con las investigaciones que se están realizando ya en España".

La diputada de Libre Lissa Claros dijo a los medios que también planteará que una comisión parlamentaria investigue el caso en Bolivia y anunció que pedirá informes a la Cancillería y a la Dirección de Migración sobre las visitas de Rodríguez Zapatero al país.

"No podemos permitir la injerencia y que se manipule para poder favorecer con fallos en ciertos casos que se llevan en la Justicia boliviana", sostuvo Claros y exhortó a la Fiscalía a "tomar acciones inmediatas para investigar" estas denuncias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que Bolivia debe dar "una muestra clara de que no va a seguir fomentando ni avalando la impunidad, ni la corrupción" como, a su juicio, ocurrió durante los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), quienes fueron aliados políticos de Rodríguez Zapatero

El miércoles se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, fechado el pasado 22 de junio, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

El informe incluye entre sus anexos un documento de más de 1.000 páginas con conversaciones en WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, y varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra, en el que se le investiga por el posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de esa aerolínea.

En el reporte aparecen figuras destacadas del Gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, incluido el entonces presidente Arce, quien está encarcelado preventivamente desde diciembre, investigado por un caso de presunta corrupción ocurrido cuando fue ministro de Economía en la Administración de Evo Morales.

También figuran tres exministros, el entonces procurador general del Estado Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 Carmen Almendras, a quien le atribuyen el papel de "intermediaria" entre Zapatero y la directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria, Ana María Ospina.