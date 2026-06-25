La RDC pide datos para rastrear los contactos del caso de ébola detectado en Francia

En un comunicado emitido a última hora del miércoles, el Ministerio de Comunicación y Medios señaló que Kinsasa "ha solicitado al Gobierno francés que comparta datos que permitan el rastreo y seguimiento de los contactos potencialmente expuestos en territorio congoleño, así como la coordinación del seguimiento en Francia".

El objetivo de la solicitud es "garantizar una gestión coherente y rigurosa de este evento en ambos países, de conformidad con el reglamento sanitario internacional".

El Gobierno congoleño subrayó que toda alerta relacionada con el ébola está sujeta a "una investigación epidemiológica exhaustiva, documentada y rastreable, que incluye la identificación de contactos, su evaluación según su nivel de exposición, su seguimiento riguroso durante 21 días y la aplicación inmediata de las medidas de salud pública necesarias".

El periodo de incubación del virus del Ébola -tiempo desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de síntomas- dura entre dos y 21 días.

A ese respecto, el Gobierno decretó que, a partir de ahora, toda persona que llegue de zonas afectadas por el ébola deberá cumplir "un período de cuarentena de 21 días antes de emprender cualquier viaje, tanto dentro del país como al extranjero".

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Esta medida -añadió- busca reforzar las medidas de salud pública, reducir el riesgo de transmisión y garantizar una "gestión rigurosa de las personas potencialmente expuestas".

Francia ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola correspondiente a un médico de la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), que regresaba de una misión en la RDC, según informó este miércoles el Ministerio de Salud francés.

El Gobierno congoleño especificó que ese doctor tiene "amplia experiencia en el tratamiento y manejo de epidemias de ébola" y formaba parte del personal médico desplegado por ALIMA en respuesta al brote.

Del 22 de mayo al 19 de junio de 2026, precisaron las autoridades de la RDC, el doctor trabajó en el Centro Médico Evangélico de Rwampara, en la provincia de Ituri, donde se desempeñó como médico de cuidados intensivos.

Al finalizar su período de servicio, partió de Ituri el 19 de junio e hizo escala en Kinsasa, donde permaneció hasta el 22 de junio, antes de llegar a Francia el día 23.

En su último boletín, emitido la pasada noche, el Gobierno congoleño aumentó a 291 el número de muertos y a 1.118 los casos confirmados por el brote de ébola.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde hay 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.