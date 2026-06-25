La UE aprueba definitivamente el pacto comercial con Estados Unidos

El Consejo de la UE dio el visto bueno definitivo al acuerdo que pactaron hace un año la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el bloque comunitario ha introducido salvaguardas para suspender su aplicación si Washington lo incumple.

El pacto entrará en vigor una vez se publique en el diario oficial de la UE, un trámite que se prevé completar en los próximos días, antes del 4 de julio que Trump fijó como fecha límite, bajo la amenaza de introducir nuevos aranceles si la UE incumplía el plazo.

"Estamos comprometidos con una asociación transatlántica sólida y abierta con nuestro histórico aliado, pero la apertura debe ir de la mano de la salvaguarda de nuestros intereses", dijo en un comunicado Michael Damianos, el ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE.

La UE ha otorgado preferencias arancelarias a Estados Unidos a cambio de que Trump aceptase un gravamen del 15 % a los productos europeos, en vez del 25 % que pretendía imponer el año pasado, cuando inició su guerra comercial contra la mayoría de países del mundo.

El bloque comunitario también extiende la suspensión arancelaria a las importaciones de bogavante y concede un acceso preferencial a otros tipos de marisco estadounidense y a sus productos agrícolas no sensibles.

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La Comisión Europea podrá suspender la totalidad o parte del acuerdo si Washington incumple sus compromisos o si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de las importaciones que amenacen con causar "graves daños" a la industria europea.

Para analizar los posibles perjuicios, el Ejecutivo comunitario podrá iniciar una investigación o bien por su propia iniciativa o porque se lo pidan al menos tres Estados miembros, la industria o los sindicatos europeos.

El pacto también podrá suspenderse si para el 31 de diciembre de 2026 Estados Unidos aplica un arancel superior al 15 % a los productos derivados del acero y el aluminio.

De todas formas, la UE ha decidido dejar de aplicar el pacto el 31 de diciembre de 2029, aunque la Comisión podrá proponer una prórroga.