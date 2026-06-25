La UE limita la emisión de visados a Somalia por no cooperar en deportaciones de somalíes

La decisión de suspensión es temporal, "pero no establece una fecha de finalización concreta".

El objetivo es "incentivar a Somalia a mejorar su cooperación en materia de readmisión", indicó el Consejo (los países de la UE) en un comunicado.

La decisión de restringir los visados se basa en una evaluación de la Comisión Europea, que concluye que la cooperación de Somalia en la readmisión de sus nacionales que se encuentran en situación irregular en la UE es insuficiente. Bruselas se ha comprometido a seguir evaluando los avances que se produzcan en este ámbito.

Como consecuencia de la decisión adoptada, los Estados miembros ya no podrán expedir visados ​​de entradas múltiples a nacionales somalíes ni eximir del cumplimiento de los requisitos relativos a la documentación acreditativa de las personas procedentes de Somalia que piden un visado.

Tampoco podrán eximir del pago de la tasa de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio.

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Asimismo, el plazo ordinario de tramitación de las solicitudes de visado pasará a ser de 45 días naturales, en lugar de 15, indicó el Consejo.

Bruselas denuncia desde hace tiempo la falta de cooperación de muchos países a la hora de aceptar la deportación de sus nacionales que están en territorio de la UE, hasta el punto de que esta semana mantuvo una polémica reunión técnica con una delegación talibán para tratar sobre el "retorno de criminales" a Afganistán.