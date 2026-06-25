Macron defiende la respuesta de Francia ante una ola de calor "sin precedentes"

Durante una rueda de prensa junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Antibes (sur de Francia), donde celebran una cumbre franco-italiana, Macron afirmó que, aunque en los últimos años se han realizado importantes inversiones para adaptar viviendas, edificios públicos e infraestructuras al cambio climático, el episodio actual no tiene precedentes en la historia reciente de Europa.

"Nos hemos adaptado al calentamiento climático, pero no a un pico que no tiene equivalente hoy en Europa y que nunca ha tenido equivalente en nuestra historia", señaló.

Macron destacó la movilización del Gobierno y de los servicios públicos, incluidos hospitales, equipos de emergencia, bomberos, fuerzas de seguridad, asociaciones y autoridades locales, para proteger a la población más vulnerable.

El presidente francés pidió a los ciudadanos extremar las medidas de prevención, mantenerse hidratados, evitar esfuerzos físicos bajo el sol y prestar especial atención a personas mayores, discapacitadas o que vivan solas.

Asimismo, agradeció el trabajo del personal sanitario y explicó que algunas actividades y eventos han tenido que ser adaptados o cancelados para reducir la presión sobre el sistema hospitalario.

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Macron indicó, además, que el Ejecutivo anunciará nuevas medidas para afrontar la ola de calor durante una reunión gubernamental prevista para este viernes.

Por lo pronto, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó este jueves, en una carta dirigida a los alcaldes, que se duplicará la partida presupuestaria destinada a la renovación energética de los hospitales entre 2026 y 2035, elevándola hasta los 600 millones de euros.

Criticado por no haber supuestamente anticipado lo suficiente la crisis climática, Lecornu envió esa misiva a los alcaldes con el objetivo de responder a quienes, actuando como "inspectores a posteriori", lo acusan de haber gestionado de forma deficiente la previsión de la ola de calor.

Paralelamente, el prefecto de policía de París, Patrice Faure, anunció este jueves que los hospitales están "saturados" en la capital y su área metropolitana y que el número de ingresos no deja de aumentar, y decidió prohibir el consumo de alcohol en la ciudad a partir de las 12:00 del viernes, así como la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00.