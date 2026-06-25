Macron y Meloni firman siete acuerdos en defensa, espacio, seguridad, transporte o cultura

El principal documento suscrito fue una hoja de ruta franco-italiana en materia de defensa para el periodo 2026-2031, firmada por los ministros responsables de Defensa de ambos países, con el objetivo de profundizar la cooperación militar e industrial.

Ambas partes rubricaron además, en una ceremonia en la localidad de la Riviera francesa, una declaración de intenciones sobre cooperación espacial, destinada a reforzar la colaboración en investigación, innovación y desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito aeroespacial.

En materia de seguridad interior, los dos gobiernos firmaron un acuerdo administrativo para la creación y organización de una brigada mixta franco-italiana, con el fin de fortalecer la cooperación policial y la coordinación transfronteriza.

También se suscribió un memorando de entendimiento sobre indicaciones geográficas, orientado a proteger y promover los productos agrícolas y alimentarios con denominación de origen en ambos países.

En el ámbito de las infraestructuras, Francia e Italia adoptaron una declaración conjunta para el desarrollo del eje ferroviario Marsella-Niza-Génova, considerado un proyecto clave para mejorar la conectividad en el Mediterráneo occidental.

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Los ministros de Exteriores de ambos países firmaron asimismo una declaración franco-italiana sobre mares y océanos, destinada a reforzar la cooperación en cuestiones marítimas, medioambientales y de gobernanza internacional.

Por último, los dos países acordaron una declaración de intenciones en materia de patrimonio cultural, destinada a impulsar la cooperación entre sus ministerios de Cultura en la conservación, valorización y promoción de sus respectivos patrimonios históricos y artísticos.

Fueron los resultados concretos de la primera cumbre que Francia e Italia celebran desde que firmaron hace casi cinco años el Tratado del Quirinal, un acuerdo de cooperación reforzada, y que estuvo precedida con una visita de ambos al Museo Picasso de la localidad mediterránea.

Francia solo cuenta con un número limitado de acuerdos bilaterales de cooperación reforzada de este nivel en Europa: el Tratado de Aquisgrán, con Alemania; el Tratado de Barcelona, con España; el Tratado de Nancy, con Polonia; y el Tratado del Quirinal, con Italia.

Este tratado, firmado en noviembre de 2021 por el entonces primer ministro Mario Draghi, pretendía hacer estas cumbres anuales.

Pero han pasado más de seis años desde la última intergubernamental entre ambos países vecinos: la última tuvo lugar en Nápoles en febrero de 2020, pocos días antes del inicio del confinamiento por la pandemia de Covid.