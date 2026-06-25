México y EE.UU. inaugurarán este sábado una planta contra el gusano barrenador en Chiapas

La planta forma parte de los esfuerzos conjuntos de ambos países para contener el gusano barrenador, una plaga que provocó la suspensión temporal de las importaciones de ganado mexicano por parte de Estados Unidos.

Sheinbaum presentó el proyecto como un ejemplo de la cooperación bilateral en un momento de desacuerdos en otros temas de la relación.

"Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La jefa de Estado detalló que la planta fue financiada con recursos de ambos países, sin precisar montos, y afirmó que existe "un diálogo permanente" en materia de agricultura, comercio y seguridad.

Así mismo, Sheinbaum reiteró que México busca preservar una buena relación con Estados Unidos con respeto a su soberanía.

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"Hay una colaboración permanente y nuestra visión permanente de respeto a nuestra soberanía", afirmó.

La planta forma parte de la estrategia conjunta de México y Estados Unidos para contener el avance del gusano barrenador, un parásito cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente, principalmente ganado.

La plaga reapareció en México a finales de 2024, después de haber sido erradicada en 1991, y su propagación llevó a Estados Unidos a imponer restricciones temporales a las importaciones de ganado mexicano, con pérdidas para el sector pecuario y nuevas fricciones comerciales entre ambos países.

Como parte de la respuesta, los dos Gobiernos acordaron reforzar la producción de moscas estériles, considerada la principal herramienta para controlar la plaga.

La planta de Chiapas tendrá capacidad para producir hasta cien millones de moscas estériles por semana, con el objetivo de fortalecer la campaña de erradicación y acelerar la normalización del comercio ganadero, según el gobierno mexicano.

La técnica consiste en criar y esterilizar moscas macho para liberarlas en las zonas afectadas. Al aparearse con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez, se interrumpe el ciclo de reproducción del insecto y su población disminuye gradualmente, según información oficial.