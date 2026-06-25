Once muertos y 19 heridos tras el derrumbe de un almacén en Calcuta

"Hasta el momento, 11 personas han fallecido y otras 19 han resultado heridas. Las operaciones de rescate continúan", confirmó el Comisionado Adjunto de Policía de Calcuta, Kunal Agrawal, en una rueda de prensa.

El siniestro se produjo cuando decenas de operarios se encontraban trabajando en las obras de edificación de un almacén privado de varias plantas en el sur de la ciudad, arrendado por la Autoridad Portuaria a una empresa privada.

Según informaciones preliminares recogidas medios locales, más de 50 personas podrían haberse encontrado en el terreno en el momento del accidente.

Los equipos de emergencia y varias unidades del Ejército se encuentran trabajando contrarreloj en el lugar del colapso para sacar a las personas que aún se encuentran atrapadas bajo los escombros.

Según informó la Autoridad Portuaria Syama Prasad Mookerjee (SMPA), en la zona se han desplegado grúas pesadas, unidades de bomberos y equipos de corte de gas para retirar la estructura colapsada y cortar las vigas de hierro que bloquean los accesos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, ingenieros especializados, personal de rescate y equipos médicos del Ejército continúan las tareas de búsqueda y asistencia junto a la policía local y los equipos nacional y regional de gestión de desastre.