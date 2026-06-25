Países Bajos activa por primera vez una alerta roja por calor ante máximas de 40 grados

La alerta roja, el nivel máximo del sistema de avisos meteorológicos neerlandés, entrará en vigor a partir de esta medianoche en varias provincias, incluidas Holanda del Sur, Holanda del Norte, Utrecht, Brabante del Norte y Limburgo, mientras que en el resto se mantiene la alerta naranja, a excepción de las islas Frisias (Wadden), donde está vigente la amarilla.

Aunque la alerta roja ya se había decretado en ocasiones anteriores por temporales y otros fenómenos extremos, nunca se había activado por una ola de calor.

El KNMI advirtió de que la combinación de temperaturas extremas y una humedad alta "provoca un calor desagradable y sofocante" y hará que el índice de calor alcance entre los niveles nueve y diez, el máximo de su escala, lo que incrementa el riesgo de deshidratación, sobrecalentamiento y golpes de calor.

El organismo instó a la población a salir de casa "solo si es realmente necesario" y recomendó quedarse a la sombra, beber agua incluso sin sensación de sed, evitar esfuerzos físicos intensos y prestar especial atención a personas mayores, niños, embarazadas, quienes realizan trabajos físicos y personas enfermas.

También pidió vigilar a las mascotas, especialmente vulnerables a las altas temperaturas.

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Las previsiones apuntan a máximas de entre 33 y 37 grados hoy en casi todo el país, con hasta 38 grados en algunos puntos de Limburgo.

El viernes y el sábado el calor se intensificará, con temperaturas de entre 36 y 39 grados en el interior y la posibilidad de alcanzar los 40 grados.

Las noches también serán excepcionalmente calurosas, especialmente en las áreas urbanas, donde las temperaturas no bajarán de los 25 grados, lo que el KNMI calificó de "noche tropical".

Se activa la alerta roja cuando se considera que un fenómeno meteorológico puede provocar una alteración importante en el funcionamiento de la sociedad, al tener en cuenta el riesgo de víctimas, daños materiales y graves interrupciones de servicios esenciales.

La activación del máximo nivel coincide con la aplicación del Plan Nacional contra el Calor, vigente al menos hasta el sábado, y que supone que hospitales, residencias de mayores y servicios de atención domiciliaria refuercen sus protocolos para atender casos de deshidratación, agotamiento y golpes de calor.

Algunos municipios han abierto edificios públicos climatizados para dar refugio a la población, mientras que varios eventos y festivales previstos para este fin de semana han reducido su aforo o han sido cancelados.