Peruana Lita Pezo abre primera gira europea tras su fama con canciones de Isabel Pantoja

En declaraciones a EFE en Sevilla, ciudad incluida en esta gira, explicó que está "feliz por esta primera gira en Europa", con citas especiales para ella, como la de Sevilla, al ser una tierra con la que dice sentir "una conexión muy especial", y ser la tierra de Isabel Pantoja.

La gira arranca en Madrid, para llegar el próximo sábado, 27 de junio, a Barcelona, y el domingo 28 a Sevilla.

Desde allí, viajará a Londres, donde estará el 3 de julio, dos días después a Berlín, el 25 de julio en Milán (Italia) y cerrará en Múnich (Alemania) el 1 de agosto.

"Será una gira con canciones de ayer y hoy, canciones que han marcado muchas generaciones de grandes artistas como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Ana Gabriel o Isabel Pantoja", dijo Pezo, quien señaló que confía en contar con el apoyo del público español "y de la comunidad peruana".

Añadió que está "muy feliz, emocionada, esperando que el público vaya, se sienta cómodo, se divierta, se emocione y cante conmigo las canciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nacida en 1999, Lita Pezo se hizo conocida tras participar en diversos concursos de talentos de la televisión peruana, sobre todo en 'Yo soy Kids' en 2014, en el cual recibió el apodo artístico de 'la Pantojita', y posteriormente consiguió popularidad como solista al ganar la quinta temporada del concurso de canto 'La voz Perú' en 2022.

Hasta ahora, ha editado tres discos: 'Me cansé de ti' (2023), 'Luchadora' (2023) y 'Siempre tú' (2024).