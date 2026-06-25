Portugal confirma su primera víctima mortal en Venezuela tras los sismos

En una rueda de prensa tras un consejo de ministros, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, informó de que "hace unos minutos se ha identificado a la primera víctima mortal de nacionalidad portuguesa y residente en Venezuela".

El ministro detalló que fue rescatada con vida de entre los escombros, pero que falleció de camino al hospital, sin especificar en qué parte del país latinoamericano se encontraba la víctima.

Anoche dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 con solo 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela, donde se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas, según las autoridades.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado y ha indicado que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron".

Rodríguez ha confirmado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una publicación en la red social X, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, precisó que han puesto a "disposición inmediata" de Venezuela un equipo de protección civil de emergencia de 50 elementos, que Delcy Rodriguez "ha aceptado".

"Participaremos en el apoyo conjunto de la Unión Europea, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuya ayuda Venezuela ya solicitó", añadió, y aclaró que Caracas tiene "canal abierto" con Portugal para apoyo bilateral y a nivel europeo.

En una entrevista hoy al canal CNN Portugal, el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, precisó que había 5 ciudadanos de nacionalidad portuguesa desaparecidos, de cuales cuatro estaban en La Guaira y uno "en la zona de Caracas".