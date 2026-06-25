Precios del petróleo caen a niveles previos de la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo siguen cayendo ante la perspectiva de una oferta muy superior a la demanda y se acercan a los niveles previos a la guerra en Oriente Medio.

Esta mañana, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, perdía un 1,49%, hasta los 72,64 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, caía un 1,21%, hasta los 69,49 dólares.

“Los barcos transitan ahora por el estrecho de Ormuz con sus señales por satélite encendidas”, lo que simboliza un retorno progresivo a la normalidad, estima Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

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Evacuación de marinos desde Ormuz

La agencia marítima de la ONU ha comenzado su plan de evacuación de los barcos y marineros que estaban atrapados en el Golfo a causa de la guerra regional lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ayer, su secretario general anunció el objetivo de sacar 50 buques al día mediante esa iniciativa.

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Tras haber estado bloqueado durante mucho tiempo, “ahora tenemos una gran cantidad de petróleo que llega de repente al mercado”, consideró Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, “una señal de sobreabundancia” inmediata de la oferta, según el analista.