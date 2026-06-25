Pruebas de estrés de la Fed son superadas por 32 bancos en EE.UU., incluido el Santander

Los resultados garantizan la capacidad para seguir concediendo préstamos a hogares y empresas, a pesar de una recesión hipotética que generaría pérdidas superiores a los 708.000 millones de dólares.

"A medida que trabajamos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de la prueba de resistencia, las opiniones del público nos ayudarán a seguir mejorando y a generar una mayor confianza en la prueba y en sus resultados", dijo la vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman, en un comunicado remitido este miércoles.

Los grandes bancos evaluados "se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital ordinario de nivel 1 (CET1) durante el escenario hipotético de recesión de este año, cuya gravedad fue similar a la de la prueba anterior".

El escenario hipotético de medición contemplaba una" grave recesión mundial", con una tasa de desempleo del 10 %, una caída del 39 % en los precios de los bienes inmuebles comerciales y del 30 % en los precios de la vivienda.

"Los resultados subrayan la solidez del sistema bancario", añadió Bowman.

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La Fed indicó en un comunicado que "los requisitos de capital actuales permanecerán vigentes hasta 2027, momento en que la prueba de resistencia se realizará utilizando modelos de estimación de pérdidas que incorporen las observaciones del público".

Según el banco central de Estados Unidos, de los tres factores principales que influyeron en los resultados de la prueba de este año, "dos de ellos provocaron una mayor disminución del ratio de capital agregado en comparación con el año anterior, mientras que un tercero compensó con creces dicha caída".