Putin expresa sus condolencias a Delcy Rodríguez por el devastador terremoto en Venezuela

"Le ruego acepte mis más sentidas condolencias por las trágicas consecuencias del devastador terremoto en el noroeste de Venezuela", reza el telegrama publicado en la web del Kremlin.

El mandatario ruso rogó a la líder venezolana transmitir "el más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas", así como sus "deseos de una pronta recuperación a todos los afectados por el desastre natural".

El jefe de Estado ruso concluyó que la Federación de Rusia expresa su solidaridad y apoyo al amigo pueblo venezolano en estos momentos difíciles.

Paralelamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que si las autoridades solicitan asistencia a Rusia, la cuestión se consideraría con prontitud.

"Por supuesto, estamos hablando de las primeras horas tras esta tragedia. El número de víctimas, al parecer, es mucho mayor que las cifras que se están publicando en los medios. Si hay solicitudes de nuestros amigos venezolanos, por supuesto, serán atendidas con prontitud", expresó en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Al mismo tiempo, Peskov descartó que Putin tenga previsto en estos momentos conversar telefónicamente con Delcy Rodríguez.

Al menos 32 personas habrían fallecido y otras 700 resultaron heridas a causa de dos devastadores terremotos sufridos por el país andino.

Países como Alemania han ofrecido aviones de transporte militar para prestar rápida ayuda al país.