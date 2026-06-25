Radares y subestaciones eléctricas: Ucrania hace balance de sus ataques de hoy a Crimea

Los ataques a los radares y al sistema de defensa aérea, un cañón automático antiaéreo doble ZU-23-2 diseñado a mediados del siglo pasado, se encuadran en los esfuerzos ucranianos para dejar desguarecida esta península del mar Negro clave para la logística de guerra rusa que Moscú le arrebató a Ucrania ocupándola y anexionándola a su territorio en 2014.

La central térmica golpeada está situada en la ciudad de Simferópol, al igual que una de las dos subestaciones eléctricas alcanzadas. La otra subestación eléctrica está en el puerto de Sebastopol, sede principal de la flota rusa del mar Negro.

La empresa energética Krimenergo, a cargo de la red eléctrica en la península, había informado este jueves por la mañana de la interrupción del suministro de electricidad en toda Crimea debido a esta nueva ronda de ataques por parte de las fuerzas ucranianas, que están llevando a cabo una campaña de ataques diarios contra este territorio.

Además, el jefe de las fuerzas de drones ucranianas informó también de ataques a un depósito de petróleo y a dos estaciones de compresión de gas.

Además de los problemas de suministro eléctrico, Crimea sufre también como decenas de regiones de Rusia escasez de combustible, debido a los ataques ucranianos tanto a depósitos y refinerías como a puentes que conectan la península con Rusia y con la Ucrania continental y son vitales para el abastecimiento de este territorio.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso a la nación de ayer sobre la campaña ucraniana contra Crimea que “está calculada cuidadosamente”.

Zelenski agregó sin dar detalles que si Ucrania recibe lo que pidió a sus socios en la reunión del G7 de la semana pasada “pronto crearemos las condiciones que forzarán a Rusia a elegir la paz”.