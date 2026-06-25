Reino Unido bate por segundo día consecutivo su récord de temperatura en junio, con 36,4°C

El mercurio registró hoy 36,4 °C en Yeovilton (suroeste de Inglaterra), convirtiéndolo de manera provisional en el día de junio más caluroso en el país desde que se tienen registros, de acuerdo con la oficina meteorológica británica Met Office.

Superó así el máximo histórico de 36,1 °C alcanzado ayer miércoles en Gosport, Hampshire (sur de Inglaterra).

El Reino Unido se sitúa en niveles de calor no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta este año, el récord de temperatura en el Reino Unido en un mes de junio era de 35,6 °C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

Además, en la pasada noche, también se estableció un nuevo récord de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, de 23,5 °C en Cardiff (Gales).

La Met Office indicó que estas cifras podrían volver a ser superadas en los próximos días y emitió hoy una nueva alerta roja por calor extremo para este viernes en Londres y otras partes del sur de Inglaterra, siendo la primera vez en la historia que el país extiende una advertencia durante tres días consecutivos.

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Por el momento, la máxima temperatura jamás registrada en el Reino Unido es de 40,3 °C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

En este contexto de ola de calor, varios servicios ferroviarios han sufrido esta semana retrasos y cancelaciones en el país, mientras que al menos 1.000 escuelas estarán cerradas o funcionarán con actividad reducida en Inglaterra y Gales por las altas temperaturas.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Londres señaló este jueves que ayer miércoles registró el mayor número de "emergencias que ponían en peligro la vida" en toda su historia, "debido al calor extremo".

En mayo, durante otro episodio de ola de calor, el Reino Unido batió su récord registrado en ese mes, al elevarse el mercurio hasta los 35,1 °C en los jardines botánicos de Kew, al oeste de Londres.

El episodio de mayo, que se produjo durante un puente festivo en el país, dejó al menos una quincena de muertos, muchos de ellos menores, por incidentes relacionados con el agua.