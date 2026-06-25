Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le garantiza la ayuda española tras los terremotos

Sánchez ha informado en las redes sociales de esa conversación, en la que ha dicho que le ha trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

"España está preparada para ayudar", ha subrayado el jefe del Ejecutivo en su mensaje, en el que recuerda que este mismo jueves parte un avión desde España con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Emergencia y respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).

También ha subrayado que viaja a Venezuela personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para evaluar las necesidades sobre el terreno.

De la misma forma, ha informado de que el Gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela.