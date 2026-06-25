Terremotos en el mundo durante el siglo XXI

En enero de 2010 Haití vivió el seísmo más mortífero registrado en el mundo en el siglo XXI, con 300.000 muertos y 250.000 edificios destruidos, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

La relación de los terremotos que han causado más víctimas en el mundo durante el siglo XXI es la siguiente:

- 26 enero 2001.- Estado de Gujarat (India): un terremoto de 7,9 deja entre 30.000 y 35.000 muertos.

- 26 diciembre 2003.- Irán: un terremoto de 6,3 causa 26.271 muertos en la ciudad de Bam, destruida en un 70%, y dos tercios de sus 200.000 habitantes quedaron sin hogar.

- 26 diciembre 2004.- Indonesia: un terremoto de 9, con epicentro en Aceh (Sumatra), causa un total de 229.866 muertos en doce países de Asia y África. El consiguiente maremoto barrió extensas zonas costeras en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

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- 8 octubre 2005.- Un terremoto de 7,6 causa unos 55.000 muertos en la zona paquistaní de Cachemira y otras 1.400 en la India.

- 12 mayo 2008.- Provincia de Sichuan (China): un seísmo de 8 deja al menos 87.000 muertos, 375.000 heridos y 45,61 millones de afectados.

- 12 enero 2010.- Haití: un terremoto de 7 y tres réplicas de 5,9, 5,5 y 5,1, causan 300.000 muertos. Además destruye 250.000 edificios, especialmente en Puerto Príncipe.

- 11 marzo 2011.- Japón: un terremoto de 9 y un posterior "tsunami" sacuden la costa noreste de Japón, especialmente en Miyagi, Iwate, y Fukushima, y dejan 15.894 muertos, 2.557 desaparecidos y 86.000 evacuados por la crisis nuclear desencadenada en la central nuclear de Fukushima.

- 6 febrero 2023.- Turquía: 59.556 muertos y más de 100.000 heridos en el terremoto de magnitud 7.7 en Kahramanmaraş.