Ucrania y el Banco Mundial logran un pacto de apoyo a Kiev de unos 3.000 millones de euros

"Los fondos se destinarán a respaldar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y a financiar los gastos prioritarios del presupuesto estatal", señaló en su cuenta de Telegram desde la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania que acoge la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.

El acuerdo prevé 1.040 millones de dólares (unos 913 millones de euros) en préstamos para políticas de desarrollo, precisó Sviridenko sobre una cantidad que respalda el Reino Unido con 500 millones de dólares (unos 439 millones de euros) y Japón con otros 540 millones de dólares (unos 474 millones de euros).

Otros 2.350 millones de dólares (unos 2.056 millones de euros) previstos llegarán a Ucrania a través del Fondo de Intermediación Financiera para la Facilitación de Recursos destinados a la Inversión en el Fortalecimiento de Ucrania, un mecanismo del BM destinado al apoyo financiero al país invadido por Rusia.

"Estos acuerdos han sido posibles gracias a una labor exhaustiva en materia de reformas", precisó Sviridenko sobre iniciativas emprendidas en su país en materias como contratación pública, integración del mercado energético con la Unión Europea (UE), desarrollo del sector agrícola, política de vivienda o formación profesional.

La primera ministra, que publicó en su mensaje una foto con el presidente del BM, Ajay Banga, señaló que ambos abordaron el "concepto de 'Economía del Futuro'", idea que "debería determinar cómo será la economía ucraniana tras el final de la guerra".