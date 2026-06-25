Un mural de Paco Roca reivindica en Washington la huella española en los orígenes de EEUU

"Estados Unidos siempre ha sido un país mestizo, siempre ha sido un país hecho con muchas culturas y eso es lo que creo que lo ha hecho grande durante gran parte de su historia", explicó Roca a EFE.

La obra, situada en el histórico barrio de Georgetown, fue presentada en un acto al que acudieron la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno.

El mural, que la Embajada española encargó a Roca, ofrece una visión panorámica de los orígenes de EE.UU. y muestra a los padres fundadores George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, junto al español Bernardo de Gálvez, considerado uno de los principales símbolos de la participación ibérica en el conflicto.

El autor de 'Arrugas' y 'La casa' resaltó la cooperación de España en la independencia de EE.UU., que este julio conmemora sus 250 años, y también la diversidad de las fuerzas que participaron en aquella contienda.

"En ese primer ejército que colabora y ayuda a la independencia de Estados Unidos hay españoles, indígenas norteamericanos y esclavos negros que habían llegado desde África. Es una mezcla de toda esa gente y, a fin de cuentas, es la gente que forma Estados Unidos", afirmó.

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La obra concluye con una referencia al presente a través de la estatua de Bernardo de Gálvez que hay en la capital estadounidense y una representación de la multicultural sociedad actual, estableciendo un puente entre el pasado y el presente.

El aclamado ilustrador valenciano reconoció que uno de los principales retos del proyecto fue la documentación histórica necesaria para recrear la época, además de la complejidad de condensar en un único mural de grandes dimensiones una historia con numerosos protagonistas y episodios.

"Intenté que no fuese solamente recrear un episodio del pasado, sino encontrarle también un cierre y un anclaje con el presente", explicó.

Preguntado por el papel de la cultura en un momento de tensión entre ambos países a raíz de los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre España, Roca defendió el arte como una herramienta para "combatir la intolerancia".

"La cultura es la mejor manera para luchar contra la polarización", afirmó. A su juicio, el principal valor del arte es "la empatía", ya que permite comprender una misma realidad desde perspectivas distintas y cuestionar visiones simplificadas del mundo.

El mural, realizado por la empresa local Mural Spot Studio a partir del diseño del dibujante, permanecerá expuesto al público más allá de las celebraciones del aniversario de la independencia del país, el próximo 4 de julio.