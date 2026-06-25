Uruguay se solidariza con Venezuela y muestra su disposición a colaborar tras terremotos

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario uruguayo envió su apoyo y se puso a disposición del gobierno venezolano para colaborar en lo que considere necesario ante la catástrofe telúrica.

En línea con el mensaje del mandatario, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informó que la Sección Consular de Uruguay en Venezuela ya se encuentra en contacto directo con la comunidad de uruguayos residentes en territorio venezolano a efectos de corroborar su estado de salud y paradero tras los fuertes temblores.

Para centralizar la ayuda, las autoridades uruguayas han habilitado una línea telefónica de emergencia (+58 424 238 03 70) destinada a atender cualquier eventualidad que afecte a sus ciudadanos.

Asimismo, el Ejecutivo uruguayo aseguró que sigue "con atención" las informaciones sobre la magnitud del desastre, con el deseo de que las labores de búsqueda y rescate de las personas afectadas transcurran de manera exitosa.

Finalmente, el comunicado reitera su entera disposición a las autoridades venezolanas para brindar apoyo "en las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante".

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El pronunciamiento de Uruguay coincide con la declaración del estado de emergencia en Venezuela, decretado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras reportarse derrumbes de edificios en Caracas y daños estructurales en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.

En la capital venezolana, el impacto ha provocado el colapso de múltiples edificaciones, grietas en estructuras y cortes generalizados en los servicios de electricidad, gas doméstico, telefonía e internet.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y los servicios de metro y ferrocarril permanecen suspendidos, mientras que el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, ya advirtió sobre la posibilidad de víctimas mortales.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.