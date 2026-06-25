Venezolanos en Ecuador recogen medicinas, ropa y alimentos para afectados por terremotos

Uno de los puntos principales de recolección fue habilitado en el local Cachapas de Félix, en Quito, cuyo dueño, Félix Rodríguez, explicó que decidió sumarse a la iniciativa porque le "duele" lo que ocurre en su país, donde aún viven varios familiares suyos, entre ellos sus hijos.

El comerciante destacó que tanto venezolanos como ecuatorianos acudieron a entregar donaciones y "poner su granito de arena" para ayudar a los damnificados.

"Los videos son catastróficos. No es fácil. Solo Dios sabe por qué pasa, pero hay que tener fe y seguir adelante", añadió.

Por su parte, Manuel Rodríguez, coordinador del Comando con Venezuela en Quito, pidió "de corazón" que se donen "insumos médicos, porque sabemos cómo está la situación en Venezuela". Además, evitó dar cifras de víctimas al señalar que no quería especular porque la situación causa "mucho dolor".

El coordinador explicó que la iniciativa surgió de manera improvisada durante la noche del miércoles, cuando varios venezolanos comenzaron a organizarse en grupos de WhatsApp para recolectar ayuda.

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"Todos están de manera espontánea, con mucho corazón, con mucho sentimiento, porque este es el dolor del pueblo venezolano", expresó.

Además, señaló que también se iniciaron contactos con miembros de la bancada oficialista ADN para articular el envío de las donaciones, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara apoyo para el país caribeño la noche del miércoles.

"Somos un pueblo que no se rinde, un pueblo que no dejará de soñar con un mejor futuro", concluyó el coordinador, al pedir "mucha resiliencia" y esperanza para que los desaparecidos “aparezcan con vida”.

A esta movilización ciudadana se suma el envío a Venezuela de 47 rescatistas y dos perros entrenados por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito.

En 2024, el entonces presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la Embajada y consulados de la nación caribeña en el país andino, después de que Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.

Además, el Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela tras los comicios de 2024.