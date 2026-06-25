Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5

"Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez aseguró asimismo que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una "zona de desastre".

Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de EE. UU., que explicó que formaron un fenómeno llamado "doblete sísmico" y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-, según el Servicio Geológico de EE. UU., que mide la actividad sísmica en el mundo. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias "no son buenos" y que "han dejado un número devastador de fallecidos".

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"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales.

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

Antes de que Rodríguez ofreciese el primer reporte de fallecidos y heridos, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advirtió sobre posibles muertes en su jurisdicción.

"Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados, describiendo la situación como "muy dura" para su municipio, en el área metropolitana de Caracas.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE. UU. estimó que hay alrededor de un 40 % de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

Miles de personas se aglomeran en la noche de este miércoles en las calles de Caracas tras terremotos que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas, pudo constatar EFE. En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.

Mientras, vecinos y funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao (en el distrito metropolitano de Caracas) intentan encontrar supervivientes sin maquinaria: "Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva", dicen lugareños.

Aparte de Trump, dirigentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, expresaron su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia.

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

La presidenta encargada de Venezuela agradeció el apoyo de los países que "se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad", en un mensaje transmitido por VTV.