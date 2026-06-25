Vicepresidenta española de Transición Ecológica traslada el apoyo de Europa a Venezuela

"Todos los europeos, todos los españoles, estamos consternados con las noticias que nos llegan desde Venezuela. Toda nuestra solidaridad con todos los afectados y con todos los familiares por este desastre, estos dos terremotos que han golpeado Venezuela esta madrugada", dijo Aagesen a su llegada al consejo de ministros de Medioambiente de la Unión Europea en Luxemburgo.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.

La ministra española hizo esas declaraciones antes de participar en la reunión de titulares europeos de Medioambiente, en la que los Veintisiete abordan, entre otros asuntos, la política climática y las normas europeas sobre emisiones de CO2 de coches y furgonetas.