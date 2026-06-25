Victoria para la administración Trump en la Corte en casos de solicitud de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció hoy que el gobierno puede rechazar solicitudes de asilo en la frontera, por considerar que ese derecho empieza dentro del territorio del país y no a sus puertas.

Por seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora del máximo tribunal del país se alineó así con la política del gobierno de Donald Trump, que sostiene que puede rechazar a esos demandantes que llegan a pie a la frontera si lo estima necesario.

“Un extranjero que se encuentra de pie en México no ’llega a los Estados Unidos’ simplemente por intentar, sin lograrlo, poner un pie en este país. Un extranjero ’llega a los Estados Unidos’ únicamente cuando cruza la frontera” declaró la mayoría de la Corte en su sentencia.

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Objeto de la polémica

La expresión inglesa “to arrive in the United States” era el objeto de la polémica, ya que a juicio de las organizaciones de defensa de los migrantes, significa “llegar a” la frontera terrestre.

La organización “Al Otro Lado” lideraba esa petición ante la Corte Suprema.

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Un tribunal federal de apelaciones había bloqueado la política que la policía fronteriza empezó a aplicar en 2016, de dejar de recibir esas solicitudes de asilo cuando las oleadas de indocumentados eran masivas en la frontera con México.

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En su argumentación, la Corte utiliza varios ejemplos para dirimir el sentido de la expresión en cuestión.

“Un invitado no llega a una casa cuando llama a la puerta principal. Un ejército no llega a una ciudad cuando acampa fuera de sus murallas”, escribió el tribunal.