Vuela a Venezuela un avión militar español con efectivos de emergencias y rescate

En un mensaje publicado en la red social X, el departamento precisó que el avión A330 transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. "El objetivo: ofrecer la experiencia que da el haber estado en escenarios similares", señaló el Ministerio.

En el mismo avión viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112). Además, llevan cuatro perros de la Unidad Canina.

La aeronave despegó de la base de Torrejón (Madrid) y se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, según explicaron a EFE fuentes de Defensa.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó además mediante un mensaje en X de que habló con su homólogo venezolano, Yván Gil, para concretar la ayuda que España tiene preparada.

Albares detalló al ministro venezolano que en el avión del Ejército del Aire viaja también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios, como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

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Ambos responsables quedaron en volver a hablar para actualizar las necesidades y las operaciones que requiera Venezuela, a la que el Ejecutivo ha ofrecido todas las capacidades de la AECID: envío de material, financiación y un hospital de campaña del equipo START.