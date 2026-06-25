Wall Street abre en verde con un repunte del Nasdaq, por la subida de Micron un 18 %

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba el 0,66 %, hasta los 52.190 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba el 0,46 %, hasta los 7.391 enteros; y el Nasdaq crecía el 0,15 % hasta las 25.515 unidades.

La mayor subida estuvo protagonizada por la compañía de semiconductores Micron, que al toque de campana se disparaba un 17,98 %. La empresa publicó ayer resultados mejores de lo esperado, lo que ayudó a calmar la reciente inquietud de los inversores sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

Así, otras empresas del sector de los semiconductores como Qualcomm también vivieron una subida por el efecto arrastre. Tras la apertura, el Nasdaq moderaba las ganancias después de que Bloomberg reportara que Apple aumentará el precio del MacBook y el iPad.

El sector tecnológico tuvo un inicio de la jornada al alza, como en la víspera, después de varios días de oscilaciones al sucumbir a las persistentes dudas sobre la sostenibilidad del 'boom' de la inteligencia artificial (IA), en el que las grandes empresas están invirtiendo cantidades ingentes.

Al margen, inversores observan también el incremento del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) en el mes de mayo en EE.UU. hasta el 4,1 % interanual, lo que supone su mayor nivel desde abril de 2023.

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Este dato, que sigue reflejando los efectos inflacionarios de la guerra contra Irán, es un indicador clave de la inflación en EE.UU. que mide cómo cambian los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba hasta los 69,93 dólares, tras la apertura de la bolsa.

Por su parte, el oro, activo refugio, subía el 0,61 %, hasta los 4.033 dólares la onza; la plata caía el 0,85 %, hasta los 57,59 dólares y el rendimiento del bono del Tesoro a diez años perdía 1,8 puntos básicos, hasta el 4,373 %.