Autoridades mexicanas decomisan 3 inmuebles y armamento vinculados al Cartel de Sinaloa

El decomiso fue confirmado en una publicación en la cuenta de X del Gabinete de Seguridad de México, en el que participaron en trabajos de inteligencia y cooperación internacional agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo las autoridades decomisaron tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cartel del Pacífico, denominación que el Gobierno utiliza para referirse al Cartel de Sinaloa.

Se trata del grupo delictivo con más presencia en Estados Unidos y cercano al capo Joaquín 'el Chapo' Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

El mes pasado, autoridades mexicanas detuvieron en el municipio de Tamazula, Durango, a diez presuntos integrantes del grupo Gente del Guano, una facción del Cartel del Pacífico, liderada por Aureliano Guzmán Loera, hermano mayor de 'El Chapo'.

Entre Durango, Chihuahua y Sinaloa (noroeste) se encuentra la zona montañosa conocida como el Triángulo Dorado en la que históricamente se han producido drogas ilícitas y un foco rojo para agentes de seguridad de México y Estados Unidos.