Beneficios de industriales chinas aumentan el 18,8 % en los primeros cinco meses de 2026

Según datos divulgados este sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 3,14 billones de yuanes (unos 470.000 millones de dólares ó 404.000 millones de euros) entre enero y mayo.

La expansión registrada en los cinco primeros meses del año en curso superó el 18,2 % acumulado hasta abril, aunque quedó ligeramente por debajo del pronóstico de los analistas, que esperaban un avance del 20 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los veinte millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,5 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining atribuyó el alza de los beneficios en menció al crecimiento de la producción industrial y a la ampliación de las subidas de los precios industriales, que impulsaron los ingresos de las empresas analizadas.

En mayo, los beneficios de las grandes industriales aumentaron el 21,1 % interanual, mientras que los ingresos operativos del conjunto de las compañías incluidas en la estadística crecieron el 5,5 % en el acumulado de los cinco primeros meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por sectores, las ganancias de la minería avanzaron el 33,5 % interanual y las de la manufactura, un 20 %, mientras que las del suministro de electricidad, calefacción, gas y agua retrocedieron el 2,7 %.

La industria electrónica registró un crecimiento de beneficios del 103,9 % interanual en el lapso revisado, en un contexto de "fuerte demanda" de chips de alta capacidad de cálculo y memoria por el desarrollo global de la inteligencia artificial, según Yu.

El especialista también destacó el sector de las materias primas, con un incremento de beneficios del 83,1 %, impulsado por ramas como la de metales no ferrosos (+117,1 %) y la química (+71,6 %).

Con todo, el experto gubernamental advirtió que la "contradicción" entre una "oferta fuerte" y una "demanda interna débil" sigue siendo destacada, y que algunas empresas continúan afrontando dificultades de producción y operación.

En 2025, este indicador registró su primera evolución positiva (+0,6 %), luego de tres años consecutivos de caídas: en 2022 había retrocedido un 2 %; en 2023, el 2,3 %, y en 2024, el 3,3 %.