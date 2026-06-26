Bolivia decide avanzar hacia un tipo de cambio flexible tras 15 años con cotización fija

La resolución ministerial difundida por el canal estatal Bolivia TV ordena "establecer un régimen cambiario flexible, a efectos de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos".

Asimismo, señala que "el tránsito al nuevo régimen cambiario será ejecutado por el Banco Central de Bolivia (BCB)", tomando como base "el reconocimiento de la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero".

El BCB informó esta jornada en su portal de internet que el tipo de cambio oficial "vigente para el lunes 29 de junio" será de 9,73 bolivianos por dólar, en sustitución de la cotización fija de 6,96 que se instituyó desde finales de 2011.

El ministerio argumentó en su resolución que "el precio promedio de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas por las entidades financieras" durante los últimos meses, basado en una cotización referencial, es un parámetro adecuado "para la determinación del tipo de cambio oficial en un régimen cambiario flexible".

También indicó que la transición hacia un régimen cambiario flexible busca "garantizar el equilibrio de la balanza de pagos" y "estabilizar la inflación doméstica", que en 2025 fue mayor al 20 %, además de "mitigar los efectos de choques externos".

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Bolivia afronta desde principios de 2023 una persistente falta de dólares, que en ese momento coincidió con el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) a 3.148 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a un registro histórico de 15.122 millones.

Desde entonces, la dificultad para acceder a divisas por canales oficiales impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 el dólar llegó a cotizarse en 20 bolivianos, frente al tipo de cambio oficial fijo de 6,96 vigente desde 2011.

Además, en los últimos tres años el sistema financiero restringió las transacciones en dólares dentro y fuera de Bolivia, incluso de usuarios que tenían ahorros en esa moneda, con límites semanales y mensuales para tarjetas de crédito y débito.

En los últimos meses del Gobierno de Luis Arce (2020-2025), las consecuencias de la falta de divisas se hicieron aún más evidentes con la inflación elevada y un desabastecimiento crónico de combustibles que el país importa de mercados externos.

En diciembre pasado, un mes después de la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, el BCB empezó a publicar a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano.

En enero se inició la devolución de divisas a personas y pequeñas empresas con ahorros de hasta 1.000 dólares en sus cuentas bancarias, una medida que desde julio se extenderá progresivamente a los demás ahorristas.

En abril se ordenó la habilitación del uso de las tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior con base en el tipo de cambio referencial.