Casi la mitad de ciudades europeas baten récords de estrés térmico durante la ola de calor

El análisis realizado sobre 854 ciudades de un total de 30 países europeos, concluye que 385 localidades han superado o podrían superar en los próximos días sus registros más elevados de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés).

El indicador WBGT es una estimación real del efecto de la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la radiación visible e infrarroja en el ser humano.

Los investigadores advierten de que la combinación de temperaturas extremas y elevada humedad incrementa significativamente los riesgos para la salud, especialmente entre personas mayores, trabajadores al aire libre, niños y personas vulnerables.

Según el análisis, la actual ola de calor habría sido "prácticamente imposible" hace apenas 50 años, ya que tanto las temperaturas diurnas como nocturnas registradas en una ola de calor durante las mismas fechas en 1975 serían 3,5 ºC más bajas.

La investigación señala además que las altas temperaturas nocturnas -uno de los factores que más afectan a la salud al impedir la regeneración del organismo- son a día de hoy 100 veces más probables de lo que lo eran hace 23 años, cuando Europa experimentó una histórica ola de calor, mientras que las máximas diurnas son hasta 10 veces más frecuentes.

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Los científicos atribuyen la intensidad de estos fenómenos al impacto del calentamiento global, provocado por las "continuas emisiones de los combustibles fósiles" a la atmósfera.

"La ciencia que explica cómo el cambio climático está agravando las olas de calor es indiscutible y la velocidad del cambio es alarmante. Cada pocos años hemos visto cómo se baten récords de calor en Europa, pero este año ha ocurrido en meses consecutivos", sostiene el investigador especializado en fenómenos meteorológicos e incendios forestales en el Imperial College de Londres Theodore Keeping.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell, afirma que el calor extremo que está afectando a Europa es un síntoma de que el cambio climático "avanza sin control", provocado por la "adicción mundial a la quema de carbón, petróleo y gas", aunque subraya que "las soluciones son igualmente claras".

Según Stiell, se requiere "una transición más rápida hacia las energías limpias, que ahora son mucho más baratas que los combustibles fósiles, así como la protección de los bosques y el fomento de la resiliencia climática".

Igualmente alarmantes son las declaraciones de la catedrática de Ciencias del Clima del Imperial College de Londres Friederike Otto, quien lamenta que los científicos comienzan a parecer "un disco rayado".

"Sí, esto es el cambio climático, sí, somos nosotros los responsables, no, no es El Niño; sí, tenemos las soluciones, no, no las estamos aplicando con la suficiente rapidez", sentencia.