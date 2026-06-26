Corea del Sur formará a 500.000 soldados en el uso de drones para contrarrestar al Norte

"En el futuro", afirmó en un comunicado el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-baek, "todos los soldados estarán equipados con la capacidad de operar drones como una segunda arma personal”.

El Ministerio de Defensa surcoreano afirmó que la formación de medio millón de "guerreros de drones" se corresponde con sus planes de "cambiar la naturaleza misma de su ejército, más allá del simple aumento de fuerza".

Corea del Norte, técnicamente todavía en guerra con el Sur, "continúa desarrollando sus diversas capacidades aéreas no tripuladas, lo que supone una creciente amenaza para nuestras fuerzas armadas, infraestructuras críticas e instalaciones civiles", añadió Ahn durante una rueda de prensa, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Seúl pretende así adquirir más de 20.000 drones de bajo coste, así como aparatos de reconocimiento de corto alcance y pequeñas naves 'kamikaze', además de impulsar el K-LUCAS, un dron no tripulado de largo alcance para atacar objetivos importantes.

También se adquirirán de forma gradual fuerzas antidrones con armas de energía dirigida como láseres, y drones interceptores de bajo coste, además del fomento de mejoras institucionales para lograr una mayor producción de drones a nivel nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este plan responde a las recientes guerras en Ucrania y Oriente Medio, donde los drones han surgido como factores que han "cambiado las reglas de juego", según definió el documento.